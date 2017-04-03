Георгий Зотов: «Крылья Советов» могли добиться положительного результата в матче с ЦСКА
Защитник «Крыльев
Советов» Георгий Зотов подвел итоги матча 21-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2)
на «Арене ЦСКА».
– «Крылья» впервые
играли на «Арене ЦСКА». Какие впечатления от этого стадиона?
– Играть на новых аренах – одно удовольствие. Здорово, что в России появляются такие стадионы. У ЦСКА большой, красивый стадион, много болельщиков, отличная поддержка. Думаю, поклонникам футбола приятно и комфортно смотреть игры на таких аренах.
– Быстрый гол повлиял
на исход матча?
– Приходится непросто, когда соперник выходит вперед. Отыгрываться всегда тяжело. Конечно, это негативно повлияло на ход поединка, но ключевым моментом встречи я это назвать не могу.
– В первом тайме «Крылья»
много били из-за пределов штрафной. С чем это было связано?
– Честно говоря, не знаю. Наверное, это можно связать с тем, что соперник был «свежим», перекрывал свободные зоны и не давал войти в штрафную площадь.
– Во вторых таймах «Крылья»
действуют гораздо активнее, чем в первых. Почему?
– Конкретно сегодня это можно связать с психологическим состоянием. В начале второго тайма мы проигрывали 0:2, пропустив быстрый гол, и нам уже нечего было терять. Команда стала действовать раскрепощеннее, свободнее, стала создавать моменты.
– Чего не хватило,
чтобы увезти из столицы ничью?
– Везения. Мы могли добиться положительного результата, достойно выглядели во втором тайме, но не получилось забить второй мяч. Я считаю, что команда хорошо подготовилась к этой игре, но не все получилось. Стоит признать, что ЦСКА могли сделать счет 3:0, но в этом случае нам повезло. Да, сейчас мы идем на предпоследнем месте, но опускать руки нам нельзя. Мы будем в каждой игре отдавать все силы на поле и играть только на победу.
Напомним, при счете 0:2 единственный гол у «Крыльев Советов» забил итальянец Кристиан Паскуато.
После 21 тура «Крылья Советов» остаются на 15-м месте. В следующем туре 8 апреля команда сыграет дома с «Амкаром».
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)
Голы
Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко
Предупреждения:
Фернандес, 19 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча