Георгий Зотов: «Крылья Советов» могли добиться положительного результата в матче с ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов подвел итоги матча 21-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) на «Арене ЦСКА».

– «Крылья» впервые играли на «Арене ЦСКА». Какие впечатления от этого стадиона?

– Играть на новых аренах – одно удовольствие. Здорово, что в России появляются такие стадионы. У ЦСКА большой, красивый стадион, много болельщиков, отличная поддержка. Думаю, поклонникам футбола приятно и комфортно смотреть игры на таких аренах.

– Быстрый гол повлиял на исход матча?

– Приходится непросто, когда соперник выходит вперед. Отыгрываться всегда тяжело. Конечно, это негативно повлияло на ход поединка, но ключевым моментом встречи я это назвать не могу.

– В первом тайме «Крылья» много били из-за пределов штрафной. С чем это было связано?

– Честно говоря, не знаю. Наверное, это можно связать с тем, что соперник был «свежим», перекрывал свободные зоны и не давал войти в штрафную площадь.

– Во вторых таймах «Крылья» действуют гораздо активнее, чем в первых. Почему?

– Конкретно сегодня это можно связать с психологическим состоянием. В начале второго тайма мы проигрывали 0:2, пропустив быстрый гол, и нам уже нечего было терять. Команда стала действовать раскрепощеннее, свободнее, стала создавать моменты.

– Чего не хватило, чтобы увезти из столицы ничью?

– Везения. Мы могли добиться положительного результата, достойно выглядели во втором тайме, но не получилось забить второй мяч. Я считаю, что команда хорошо подготовилась к этой игре, но не все получилось. Стоит признать, что ЦСКА могли сделать счет 3:0, но в этом случае нам повезло. Да, сейчас мы идем на предпоследнем месте, но опускать руки нам нельзя. Мы будем в каждой игре отдавать все силы на поле и играть только на победу.

Напомним, при счете 0:2 единственный гол у «Крыльев Советов» забил итальянец Кристиан Паскуато.

После 21 тура «Крылья Советов» остаются на 15-м месте. В следующем туре 8 апреля команда сыграет дома с «Амкаром».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча