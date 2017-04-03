Валерий Карпин: Данни - ключевой игрок «Зенита», он делает игру команды лучше

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Рубином» (2:0).

- По сравнению с предыдущими матчами с точки зрения расстановки тренеры ничего нового не предложили, все было ожидаемо – изменения касались только составов.

«Зенит» столкнулся с проблемами при вскрытии массированной обороны – такой, как в этом матче была у «Рубина» – но такие проблемы есть у всех. Тем не менее, ошибки обороны «Рубина» удалось спровоцировать: у «Зенита» было много подач в штрафную площадь, одна из низ привела к голу.

Идея Луческу понятна с первого дня его работы в «Зените» – это владение мячом. При этом ошибки Лодыгина в первой части сезона привели к тому, что сейчас выход из обороны не осуществляется главным образом через вратаря. Хорошо или плохо это получается – другой вопрос. Реализация такой игровой идеи – не самая простая задача.

Ключевую роль в «Зените» играет Данни – за счет уровня своего мастерства. Каждый год чемпионат России покидают игроки высокого уровня – и это, конечно же, плохо. То есть у нас все меньше игроков, которые могут обыграть один в один или принять нестандартное решение. Данни все это умеет, поэтому он ключевой игрок в своей команде и делает ее игру лучше, - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0, отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.