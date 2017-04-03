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Сергей Корниленко: «Крыльям» нужны очки, на нас эта ситуация давит

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о матче 21-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) в Москве.

«Во втором тайме мы стали больше атаковать, отодвинули игру на чужую половину поля и создавали моменты впереди. Забили гол, могли забивать еще, но... очков сегодня нет. Обидно.

Первый тайм мы провели хуже. Прижимались к своим воротам и давали сопернику много пространства для атак. Возможно, психологический момент. Нужны очки, на нас эта ситуация давит», – сказал Корниленко в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, «Крылья Советов» остаются в зоне вылета, занимая 15-е место. В 22-м туре 8 апреля команда сыграет с «Амкаром» в Самаре.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)

Голы

Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)

Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко

Предупреждения:

Фернандес, 19 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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