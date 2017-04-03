Сергей Корниленко: «Крыльям» нужны очки, на нас эта ситуация давит

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о матче 21-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) в Москве.

«Во втором тайме мы стали больше атаковать, отодвинули игру на чужую половину поля и создавали моменты впереди. Забили гол, могли забивать еще, но... очков сегодня нет. Обидно.

Первый тайм мы провели хуже. Прижимались к своим воротам и давали сопернику много пространства для атак. Возможно, психологический момент. Нужны очки, на нас эта ситуация давит», – сказал Корниленко в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, «Крылья Советов» остаются в зоне вылета, занимая 15-е место. В 22-м туре 8 апреля команда сыграет с «Амкаром» в Самаре.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча