Сергей Корниленко: «Крыльям» нужны очки, на нас эта ситуация давит
Форвард «Крыльев
Советов» Сергей Корниленко высказался о матче 21-го тура премьер-лиги с ЦСКА
(1:2) в Москве.
«Во втором тайме мы стали больше атаковать, отодвинули игру на чужую половину поля и создавали моменты впереди. Забили гол, могли забивать еще, но... очков сегодня нет. Обидно.
Первый тайм мы провели хуже. Прижимались к своим воротам и давали сопернику много пространства для атак. Возможно, психологический момент. Нужны очки, на нас эта ситуация давит», – сказал Корниленко в интервью телеканалу «Матч ТВ».
Напомним, «Крылья Советов» остаются в зоне вылета, занимая 15-е место. В 22-м туре 8 апреля команда сыграет с «Амкаром» в Самаре.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)
Голы
Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко
Предупреждения:
Фернандес, 19 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция