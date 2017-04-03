Константин Ерохин: Если человек в душе боец, то он всегда сможет показать в «клетке» то, на что способен

Экс-боец UFC полутяжеловес Константин Ерохин, который 15 апреля дебютирует в лиге ACB в поединке против Азамата Мурзаканова заявил, что у не возникает никаких проблем в том, что он долгое время не дрался.

- У вас ожидается дебют в ACB. Какой настрой?

- Буду стараться победить. Я хорошо подготовился к бою.

- Вы после долгого перерыва вновь подеретесь в России. В плане психологии есть ли какие-то проблемы?

- Да, был большой перерыв. Но я считаю, что ничего страшного в этом нет. Если человек в душе боец, то он всегда сможет показать то, на что способен. Поэтому для меня не возникает никаких проблем. Я полностью готов.

- Сразу ли ты принял бой с Азаматом Мурзакановым или рассматривал других соперников? Его цель понятна, она хочет победить бойца с громким именем.

- Азамат хороший боец. Он ударник. Мы «зарубимся» с ним и покажем красочную схватку.

Напомним, что турнир ACB 57 состоится 15 апреля в Москве.