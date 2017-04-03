Константин Ерохин: Если человек в душе боец, то он всегда сможет показать в «клетке» то, на что способен
Экс-боец UFC полутяжеловес Константин Ерохин, который 15 апреля дебютирует в лиге ACB в поединке против Азамата Мурзаканова заявил, что у не возникает никаких проблем в том, что он долгое время не дрался.
- У вас ожидается
дебют в ACB. Какой настрой?
- Буду стараться победить. Я хорошо подготовился к бою.
- Вы после долгого
перерыва вновь подеретесь в России. В
плане психологии есть ли какие-то
проблемы?
- Да, был большой перерыв. Но я считаю, что ничего страшного в этом нет. Если человек в душе боец, то он всегда сможет показать то, на что способен. Поэтому для меня не возникает никаких проблем. Я полностью готов.
- Сразу ли ты
принял бой с Азаматом Мурзакановым или
рассматривал других соперников? Его
цель понятна, она хочет победить бойца
с громким именем.
- Азамат хороший боец. Он ударник. Мы «зарубимся» с ним и покажем красочную схватку.
Напомним, что турнир ACB 57 состоится 15 апреля в Москве.