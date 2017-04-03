Абдул-Азиз Абдулвахабов: Москва для меня — это уже родное место. Здесь много моих болельщиков и фанатов
Чемпион лиги ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов не считает своего соперника Андрея Кошкина слабым бойцом.
- Это будет твой
третий подряд бой в Москве. Не надоело
драться в этом городе? Может быть, хотел
бы выступить в другом городе?
- Мне нравится здесь выступать. Москва для меня — это уже родное место. Здесь много моих болельщиков и фанатов. В Москве интересно выступать.
- Многие считают,
что ты являешься явным фаворитом в бою
против Андрея Кошкина. На тебя это как-то
давит?
- Кошкин — достойный соперник. Андрей один из топовых бойцов ACB.
Напомним, что бой Абдул-Азиз Абдулвахабов — Андрей Кошкин состоится в рамках турнира ACB 57, который пройдет в Москве 15 апреля.
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