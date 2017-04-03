Абдул-Азиз Абдулвахабов: Москва для меня — это уже родное место. Здесь много моих болельщиков и фанатов

Чемпион лиги ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов не считает своего соперника Андрея Кошкина слабым бойцом.

- Это будет твой третий подряд бой в Москве. Не надоело драться в этом городе? Может быть, хотел бы выступить в другом городе?

- Мне нравится здесь выступать. Москва для меня — это уже родное место. Здесь много моих болельщиков и фанатов. В Москве интересно выступать.

- Многие считают, что ты являешься явным фаворитом в бою против Андрея Кошкина. На тебя это как-то давит?

- Кошкин — достойный соперник. Андрей один из топовых бойцов ACB.

Напомним, что бой Абдул-Азиз Абдулвахабов — Андрей Кошкин состоится в рамках турнира ACB 57, который пройдет в Москве 15 апреля.