В магазинах «Зенита» поступили в продажу коллекционные куклы Александра Кержакова (фото)
По сообщению официального сайта петербургского клуба, количество кукол ограничено.
Цена одной куклы - 4950 рублей
Источник: ФК «Зенит»
Модель выполнена из современного текстильного материала с применением пластика, что позволяет говорить о безупречном качестве и долговечности изделия. Модель порадует поклонников легендарного нападающего и команды «Зенит» в целом. Красивая подарочная упаковка дополняет товар, информирует официальный сайт.
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