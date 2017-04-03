Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 3Вашингтон
Футбол  Спартак- : -Оренбург
Хоккей  Тампа-Бэй6 : 3Даллас
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Чайковская: С программами, которые есть у наших танцоров, мы ничего не выиграем на ОИ-2018

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер России Елена Чайковская после чемпионата мира в Хельсинки высказалась о перспективах танцевальной пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

«У этой пары очень хороший потенциал. Партнера можно сравнить со Скоттом Мойром – такая же потрясающая пластика. Но есть и одна сложность, о которой я не буду сейчас говорить, мы над ней работаем.

Надо в корне поменять танец каждой из наших пар, которые претендуют на участие в ОИ. С теми программами, которые у них есть сейчас, мы ничего не выиграем. И не надо здесь ничего говорить о происках врагов.

Мы должны повернуть свое собственное танцевальное направление, как в свое время поворачивали его в другую сторону, пытаясь опередить англичан. И нам с Милой Пахомовой это удалось. Поменять картинку, поменять лицо.

За год можно успеть. Тогда мы можем рассчитывать на что-то. Речь не идет о том, чтобы завоевать золотую медаль на Олимпийских играх, потому что чудес не бывает. Но попытаться пробиться хотя бы в призы мы можем», – сказала Чайковская в интервью «Газете.Ru».

Напомним, Синицина и Кацалапов не участвовали в чемпионате мира. Чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли пятое место, а Александра Степанова и Иван Букин стали десятыми.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мария Сотскова: Если бы Медведева не была таким пахарем на тренировках, у нее не было бы таких результатовБронзовый призер чемпионата России Мария Сотскова прокомментировала выступление Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.Елена Чайковская: Медведева не участвует ни в каких соревнованиях, она над всемиЗаслуженный тренер России Елена Чайковская подвела итоги женского турнира на чемпионате мира в Хельсинки.Анна Сидорова: Здорово, что мы продолжаем из года в год переписывать историю керлингаКерлингистка Анна Сидорова рассказала о планах на будущее.Евгений Рукавицын: Медведева в очередной раз доказала, что с ней не способна сравниться ни одна спортсменка мираТренер Евгений Рукавицын прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.Чемпионат мира по фигурному катанию: тайны судействаЧемпионат мира по фигурному катанию: тайны судейства«Советский спорт» - об особенностях судейства в фигурном катании.«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМ«Медведеву ждет испытание медными трубами». Илья Авербух подводит итоги ЧМСеребряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух выступил экспертом «Советского спорта», проанализировав выступление наших фигуристов на ЧМ.Артур Гачинский: Видимо, в Хельсинки звезды немного не сошлись в пользу ПогорилойБронзовый призер чемпионата мира-2011 Артур Гачинский прокомментировал выступление российской фигуристки Анны Погорилой на чемпионате мира в Хельсинки.Екатерина Боброва: Наконец-то мы доехали до чемпионата мира. И хорошо с ним справилисьРоссийская фигуристка Екатерина Боброва поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате мира-2017, который завершается в Хельсинки.Команда КНДР примет участие в Олимпиаде-2018Губернатор южнокорейской провинции Канвондо Чхве Мун Сун сообщил о том, что спортсмены КНДР примут участие в Олимпийских играх 2018 года, несмотря на сложные дипломатические отношения между двумя странами.Майя и Алекс Шибутани: Лос-Анджелес – прекрасное место для проведения ОлимпиадыМайя и Алекс Шибутани: Лос-Анджелес – прекрасное место для проведения ОлимпиадыБронзовые призеры ЧМ-2017 поделились своими впечатлениями о выступлении в Хельсинки.Александр Кравцов: Шипулин будет готовиться к ОИ-2018 индивидуальноПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал, что биатлонист Антон Шипулин будет готовиться к Олимпийским играм в 2018 по индивидуальной программе.Илья Авербух: Погорилой нужно выдохнуть и забыть то, что произошло в ХельсинкиТренер Илья Авербух поддержал российскую фигуристку Анну Погорилую после ее неудачного выступления на чемпионате мира-2017.НХЛ планирует определиться с допуском игроков на Олимпиаду-2018 до 12 апреляРешение о возможности поездки игроков НХЛ на Олимпийские игры-2018 может быть принято в ближайшие две недели.Илья Авербух: В олимпийском сезоне сосредоточусь на работе только с МедведевойИзвестный хореограф-постановщик Илья Авербух в олимпийском сезоне будет ставить программы только для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.Боброва и Соловьев: Мельдоний и травмы подкрадываются из-за углаБоброва и Соловьев: Мельдоний и травмы подкрадываются из-за углаСтавшие призерами в произвольном танце и пятыми по сумме двух программ Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев поделились впечатлениями.Чистые танцы под занавесЧистые танцы под занавесКак часто после соревнований танцоров начинались разговоры о закулисных играх и о баллах, которые судьи выставляли, не глядя!Канадцы Вирчу и Мойр – чемпионы мира в танцах на льду, россияне Боброва и Соловьев – пятыеПара из Канады Тесса Вирчу и Скотт Мойр стали чемпионом мира в танцах на льду, первенствовав в произвольной программе.Антон Шипулин: Хотим раньше начать тренировки, чтобы быстрее войти в олимпийский сезонОлимпийский чемпион и чемпион мира Антон Шипулин подвел итоги нынешнего сезона и рассказал о подготовке к олимпийскому сезону.В «Большой шестерке» россиян не ждутВ «Большой шестерке» россиян не ждутПрогнозы о возможном попадании российских фигуристов на пьедестал почета в соревнованиях мужчин воспринимались как первоапрельская шутка.Ханю выиграл золото чемпионата мира, установив мировой рекорд в произвольной программеОлимпийский чемпион Сочи-2014 японец Юдзуру Ханю выиграл золотую медаль чемпионата мира-2017 в Хельсинки.
Легкая атлетика
Клишина выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в США
Теннис
Федерер поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
Хоккей
Шайба Бурмистрова помогла «Аризоне» обыграть «Лос-Анджелес»
Теннис
Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTA
все новости
Никита Кацалапов
Никита Кацалаповвсе новости
Виктория Синицина
Виктория Синицинавсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018
Чемпионат мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию