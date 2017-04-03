Елена Чайковская: С программами, которые есть у наших танцоров, мы ничего не выиграем на ОИ-2018

Заслуженный тренер России Елена Чайковская после чемпионата мира в Хельсинки высказалась о перспективах танцевальной пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

«У этой пары очень хороший потенциал. Партнера можно сравнить со Скоттом Мойром – такая же потрясающая пластика. Но есть и одна сложность, о которой я не буду сейчас говорить, мы над ней работаем.

Надо в корне поменять танец каждой из наших пар, которые претендуют на участие в ОИ. С теми программами, которые у них есть сейчас, мы ничего не выиграем. И не надо здесь ничего говорить о происках врагов.

Мы должны повернуть свое собственное танцевальное направление, как в свое время поворачивали его в другую сторону, пытаясь опередить англичан. И нам с Милой Пахомовой это удалось. Поменять картинку, поменять лицо.

За год можно успеть. Тогда мы можем рассчитывать на что-то. Речь не идет о том, чтобы завоевать золотую медаль на Олимпийских играх, потому что чудес не бывает. Но попытаться пробиться хотя бы в призы мы можем», – сказала Чайковская в интервью «Газете.Ru».

Напомним, Синицина и Кацалапов не участвовали в чемпионате мира. Чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли пятое место, а Александра Степанова и Иван Букин стали десятыми.