Магомед Магомедов: Петр Ян мне лицо не руками разбил, а головой

Чемпион лиги ACB в легчайшем весе Магомед Магомедов рассказал о конфликте с Петром Яном.

Первый бой бойцов состоялся год назад и завершился победой Магомедова по очкам. Реванш пройдет 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.

- Станет ли реванш окончательной точкой вашего конфликта с Петром Яном?

- Так получилось, что после первого боя мы поругались. Он был недоволен результатом. Но судил поединок не я и не мои родственники. Судили бой рефери из Союза ММА России. Мне отдали победу и после этого пошло недопонимание. Петр кинул мою фотку с разбитым лицом в социальные сети… Но он же мне лицо не руками разбил, а головой. Из-за этого и я свою неприязнь показал. Есть разногласия, да. Но после боя все решится.