Александр Бубнов: «Спартак» должен играть от ножа оставшиеся 10 игр

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ «»Спартак» - «Оренбург».

- Нужно учитывать, что «Спартак» отправлял в сборные 10 человек – больше всех из команд РФПЛ, а «Оренбург» целенаправленно фактически в полном составе готовился к этой игре. Для красно-белых важно как можно быстрее вскрыть эшелонированную оборону, которую непременно выстроит «Оренбург». Важно не допустить недооценки, «Спартак» должен играть от ножа оставшиеся 10 игр. Затем красно-белым предстоят матчи с «Уфой», «Зенитом» и «Ростовом» – везде можно потерять очки, поэтому терять очки в игре с аутсайдером москвичи не могут себе позволить, иначе могут нагнать. Ставлю на победу «Спартака» со счетом 2:0, но опять же, думаю, что будет непросто.

Каррера пробовал схему тремя центральными защитниками в матче с «Црвеной звездой»? Это означает, что он может в любой момент ее использовать по ходу матча, хотя я не думаю, что он будет делать это с «Оренбургом», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 19630 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.