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Начо Фернадес: Мы привыкли к заявлениям Пике

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Реала» Начо Фернандес рассказал о том, что думает о словах защитника «Барселоны» Жерара Пике в адрес столичного клуба.

«Мы привыкли к таким заявлениям. Мы смотрим на себя, – приводит Goal.com слова Начо. – У него свои мысли. Некоторые разделяют их, другие – нет. Но я горжусь теми принципами, которыми меня научили в «Реале» с тех пор, как я пришел в клуб».

Напомним, ранее, высказываясь о судебных делах в отношении своих партнеров по «Барселоне» Лионеля Месси и Неймара, Пике заявил, что люди, которые выдвигают обвинения против игроков, сидят в VIP-ложах стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Так Пике намекнул на судью Марту Сильву Лапуэрте, которая входила в руководство «Реала» в первый срок правления президента клуба Флорентино Переса.

Матч

Реал - Алавес - 3:0 (1:0)

Голы

Бензема 31 (1:0). Иско 85 (2:0). Начо 88 (3:0).

Состав

Реал: Касилья, Начо, Данило, Варан (Карвахаль, 11), Пепе, Иско, Бэйл, Кроос, Модрич (Ковачич, 68), Бензема (Васкес, 81), Роналду

Алавес: Пачеко, Эли, Феддал, Лагуардия, Эрнандес, Гарсия М., Камараса (Сантос, 84), Эдгар (Катаи, 75), Гомес (Ромеро, 69), Токеро, Дейверсон

Предупреждения:

нет - Эли, 17; Гарсия М., 87

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

02 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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