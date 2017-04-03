Начо Фернадес: Мы привыкли к заявлениям Пике

Защитник «Реала» Начо Фернандес рассказал о том, что думает о словах защитника «Барселоны» Жерара Пике в адрес столичного клуба.

«Мы привыкли к таким заявлениям. Мы смотрим на себя, – приводит Goal.com слова Начо. – У него свои мысли. Некоторые разделяют их, другие – нет. Но я горжусь теми принципами, которыми меня научили в «Реале» с тех пор, как я пришел в клуб».

Напомним, ранее, высказываясь о судебных делах в отношении своих партнеров по «Барселоне» Лионеля Месси и Неймара, Пике заявил, что люди, которые выдвигают обвинения против игроков, сидят в VIP-ложах стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Так Пике намекнул на судью Марту Сильву Лапуэрте, которая входила в руководство «Реала» в первый срок правления президента клуба Флорентино Переса.