Начо Фернадес: Мы привыкли к заявлениям Пике
Защитник «Реала» Начо
Фернандес рассказал о том, что думает о словах защитника «Барселоны» Жерара
Пике в адрес столичного клуба.
«Мы привыкли к таким заявлениям. Мы смотрим на себя, – приводит Goal.com слова Начо. – У него свои мысли. Некоторые разделяют их, другие – нет. Но я горжусь теми принципами, которыми меня научили в «Реале» с тех пор, как я пришел в клуб».
Напомним, ранее, высказываясь о судебных делах в отношении своих партнеров по «Барселоне» Лионеля Месси и Неймара, Пике заявил, что люди, которые выдвигают обвинения против игроков, сидят в VIP-ложах стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Так Пике намекнул на судью Марту Сильву Лапуэрте, которая входила в руководство «Реала» в первый срок правления президента клуба Флорентино Переса.
Матч
Голы
Бензема 31 (1:0). Иско 85 (2:0). Начо 88 (3:0).
Состав
Реал: Касилья, Начо, Данило, Варан (Карвахаль, 11), Пепе, Иско, Бэйл, Кроос, Модрич (Ковачич, 68), Бензема (Васкес, 81), Роналду
Алавес: Пачеко, Эли, Феддал, Лагуардия, Эрнандес, Гарсия М., Камараса (Сантос, 84), Эдгар (Катаи, 75), Гомес (Ромеро, 69), Токеро, Дейверсон
Предупреждения:
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
02 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция