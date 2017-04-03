Магомед Магомедов: В Америке бойцы ММА так не пашут, как в Дагестане

Чемпион лиги ACB в легчайшем весе Магомед Магомедов рассказал о свой подготовке к бою против Петра Яна, которую он провел в США.

- Ты готовился в Америке. Как прошла твоя подготовка и где лучше тренерский состав: в США или в Дагестане?

- В США более профессиональный подход. У нас тоже есть свои плюсы. Но пока у нас в России не так развито ММА, как на западе. Но думаю, мы скоро ни в чем не будем им уступать. В Америке так не пашут, как у нас. В Дагестане изнурительные тренировки, а в США спокойно занимаются. В первую неделю тренировок я немного не понимал, как так можно заниматься, я же не войду в форму. Но через пару недель все нормализовалось. Что-то новое для себя я взял и доработал это в Дагестане. Главное сейчас подогнать вес и показать хороший красивый поединок. Мы с Петром знаем друг друга. Зажжем октагон.

Напомним, бой Магомед Магомедов — Петр Ян состоится в рамках турнира ACB 57 в Москве 15 апреля.