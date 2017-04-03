Петр Ян: На данный момент пояс у Магомедова, значит он чемпион

Российский боец смешанного стиля Петр Ян заявил, что было бы круто, если бы турнир ACB удалось организовать в Омске.

- Бытует мнение, что чемпион становится настоящим чемпионом, когда проводит первую защиту. Магомед Магомедов провел защиту против Олега Борисова. Доказал ли он, что является лучшим бойцов легчайшего веса в организации?

- Пояс у него, а значит, он чемпион. Но то что было, это было. Предстоящий поединок покажет, кто из нас лучший.

- Если ты победишь Магомеда, хотел бы провести свою защиту в родном для тебя городе Омске?

- Если так произойдет, то я буду очень рад. Если ACB приедет в Сибирь — это будет очень круто.

Напомним, что год назад в первом поединке Магомед Магомедов одержал победу над Петром Яном судейским решением. 15 апреля в Москве в рамках турнира ACB 57 состоится реванш.