Петр Ян: Поехал в Хасавюрт подтягивать свой уровень борьбы. Никаких опасений не было
Российский боец ММА Петр Ян (6-1) рассказал о своей подготовке к титульному бою за звание чемпиона ACB в легчайшем весе против Магомеда Магомедова.
- У тебя такой
несибирский загар. Где проходила твоя
подготовка?
- Я в Тайланде готовился. Вчера только прилетел в Россию.
- Часть своей
подготовки ты провел в Хасавюрте
(Дагестан). Можно сказать, на домашнем
поле Магомеда. Не было опасений ехать
туда после вашего конфликта? Зачем ты
туда поехал?
- Поехал подтягивать уровень своей борьбы. Опасений никаких не было. Все было хорошо.
Напомним, что бой состоится 15 апреля в Москве в рамках турнира ACB 57.
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