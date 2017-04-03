Петр Ян: Поехал в Хасавюрт подтягивать свой уровень борьбы. Никаких опасений не было

Российский боец ММА Петр Ян (6-1) рассказал о своей подготовке к титульному бою за звание чемпиона ACB в легчайшем весе против Магомеда Магомедова.

- У тебя такой несибирский загар. Где проходила твоя подготовка?

- Я в Тайланде готовился. Вчера только прилетел в Россию.

- Часть своей подготовки ты провел в Хасавюрте (Дагестан). Можно сказать, на домашнем поле Магомеда. Не было опасений ехать туда после вашего конфликта? Зачем ты туда поехал?

- Поехал подтягивать уровень своей борьбы. Опасений никаких не было. Все было хорошо.

Напомним, что бой состоится 15 апреля в Москве в рамках турнира ACB 57.