Никита Зайцев: В «Торонто» нет русской группировки – здесь все общаются одинаково

Защитник «Торонто» Никита Зайцев рассказал об общении с российскими партнерами по команде.

«Думаю, к «Торонто» всегда было большое внимание из России, как и со всего мира. Хорошо, что там много русских ребят, приятно говорить на родном языке.

Такого, чтобы в команде общаться между собой исключительно по-английски, здесь нет. Начнем с того, что тут вообще нет никакой русской группировки – здесь все общаются между собой одинаково», – приводит ТАСС слова Зайцева.

Напомним, 25-летний игрок обороны проводит первый сезон в НХЛ. Также в команде играют защитник Алексей Марченко и форвард Никита Сошников, а за фарм-клуб «листьев» выступают защитник Ринат Валиев и форвард Сергей Калинин.

В 77 матчах регулярного чемпионата Зайцев набрал 35 (4+31) очков при показателе полезности «–21» и 34 минутах штрафа.