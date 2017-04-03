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Василий Титов: Летом «Динамо» приобретет одного-двух футболистов

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Член совета директоров «Динамо» Василий Титов рассказал, что летом клуб не будет приобретать много футболистов.

- Для начала надо выйти в премьер-лигу, а там будем думать о трансферной кампании. Но большого количества приобретений не будет. Вопрос с Кириллом Панченко решили - это хорошо. Также добавим еще одного-двух футболистов, - сказал Титов ТАСС. 

После 29 туров «Динамо» лидирует в первенстве ФНЛ, в активе команды 65 очков. 

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