Василий Титов: Летом «Динамо» приобретет одного-двух футболистов

Член совета директоров «Динамо» Василий Титов рассказал, что летом клуб не будет приобретать много футболистов.

- Для начала надо выйти в премьер-лигу, а там будем думать о трансферной кампании. Но большого количества приобретений не будет. Вопрос с Кириллом Панченко решили - это хорошо. Также добавим еще одного-двух футболистов, - сказал Титов ТАСС.

После 29 туров «Динамо» лидирует в первенстве ФНЛ, в активе команды 65 очков.