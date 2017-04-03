Андрей Ведищев: Лимиты – для детских соревнований, профессионалам нужна конкуренция

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев высказался о лимите на легионеров в Единой лиге ВТБ.

«Лимиты – это для детских соревнований. В профессиональном спорте должна быть здоровая конкуренция, а ее отсутствие всегда приводит к печальному результату. Каждый игрок должен бороться за место в составе. Если мы сделаем искусственный лимит на легионеров, то все клубы потеряют и результат, и болельщиков. Это неизбежно, так как на сегодняшний день в России нет такого количества доморощенных игроков, которое позволило бы клубу остаться на высоком уровне.

Я бы хотел, чтобы наши игроки брали на себя более значимую роль и влияли на результаты игры. Но, пожалуй, сегодня только Алексей Швед стал настоящим лидером «Химок». Когда таких игроков, как Швед, будет много, тогда и вопрос о лимите будет неактуален», – сказал Ведищев в интервью «Известиям».

Напомним, по регламенту Единой лиги ВТБ в заявку команды на матч должны быть включены не менее шести игроков с гражданством той страны, за клуб которой они играют.