Игорь Албин: Строители ушли со стадиона на Крестовском. Арена готовится к первому официальному матчу «Зенита»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал нынешний статус стадиона на Крестовском.

- Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению «Фестиваля света», который пройдет 22 апреля, и официального матча «Зенита», запланированного на 23 апреля, - написал Албин в твиттере.

Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению Фестиваля света 22.04 и официального матча @zenit_spb, запланированного на 23.04 — Игорь Албин (@Albin_Igor) 3 апреля 2017 г.

Напомним, в матче 24-го тура премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле примет «Урал» из Екатеринбурга. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.