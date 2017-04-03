Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 3Вашингтон
Футбол  Спартак- : -Оренбург
Хоккей  Тампа-Бэй6 : 3Даллас
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Албин: Строители ушли со стадиона на Крестовском. Арена готовится к первому официальному матчу «Зенита»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал нынешний статус стадиона на Крестовском. 

- Строители со стадиона ушли, арена готовится к проведению «Фестиваля света», который пройдет 22 апреля, и официального матча «Зенита», запланированного на 23 апреля, - написал Албин в твиттере. 

 

 

Напомним, в матче 24-го тура премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле примет «Урал» из Екатеринбурга. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Пильгуй: Непопадание в еврокубки станет отрицательным результатом для «Краснодара»Бывший голкипер «Динамо» Владимир Пильгуй высказался о перспективах «Краснодара» и «Ростова» в борьбе за попадание в еврокубки в следующем сезоне.Виталий Мутко: Матчи РФПЛ должны проходить в субботу и воскресеньеВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что матчи РФПЛ должны проходить в субботу и воскресенье.Абаев и Янбаев летом покинут «Локомотив»Вратарь Илья Абаев и защитник Ренат Янбаев летом покинут «Локомотив», сообщает Федеральное агентство новостей.«Мужикам нужен новый магнит». Превью южного дерби России«Мужикам нужен новый магнит». Превью южного дерби России«Советский спорт» рассказывает о декорациях, в которых сегодня пройдет южное дерби между «Ростовом» и «Краснодаром».Арена «Динамо» будет сдана весной 2018 годаГлава банка ВТБ Андрей Костин рассказал о сроках строительства стадиона «Динамо» в Петровском парке.Он вам не Тимон! Анатолия Тимощука на родине объявили предателемОн вам не Тимон! Анатолия Тимощука на родине объявили предателемЭкс-капитана сборной Украины хотят звания почетного гражданина родного городаВасилий Титов: Летом «Динамо» приобретет одного-двух футболистовЧлен совета директоров «Динамо» Василий Титов рассказал, что летом клуб не будет приобретать много футболистов.Агент: До конца мая Миланов продлит контракт с ЦСКААгент футболиста ЦСКА Георги Миланова Мирчо Димитров рассказал, что в ближайшее время полузащитник продлит контракт с армейским клубом.Александр Бубнов: «Спартак» должен играть от ножа оставшиеся 10 игрФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ «»Спартак» - «Оренбург».В магазинах «Зенита» поступили в продажу коллекционные куклы Александра Кержакова (фото)По сообщению официального сайта петербургского клуба, количество кукол ограничено.Сергей Корниленко: «Крыльям» нужны очки, на нас эта ситуация давитФорвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о матче 21-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) в Москве.Валерий Карпин: Данни - ключевой игрок «Зенита», он делает игру команды лучшеБывший тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Рубином» (2:0).Георгий Зотов: «Крылья Советов» могли добиться положительного результата в матче с ЦСКАЗащитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов подвел итоги матча 21-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) на «Арене ЦСКА».Мусса Думбия: «Томь» - команда, которая может создать проблемы любому соперникуПосле матча «Арсенал» - Томь» (3:0) полузащитник туляков Мусса Думбия поделился впечатлениями от игры.Бюджет «Урала» в 2016 году превысил 1 млрд рублейБюджет «Урала» в 2016 году превысил 1 млрд рублей, сообщает Znak.com.Геннадий Орлов: «Зенит» заставил всех конкурентов еще раз подумать, что он не так прост, как кажетсяКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Рубином» (2:0).«Спартак» боится ЦСКА». Пока вы спали (видео)«Спартак» боится ЦСКА». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Вячеслав Булавин: Чувствуется, что Луческу окончательно определился с составомБывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился впечатлениями после матча команды против «Рубина» в 21-м туре чемпионата России. Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.«Ростов» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 21-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром».«Спартак» - «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом».
MMA
Магомед Магомедов: В Америке бойцы ММА так не пашут, как в Дагестане
Футбол
Александр Бубнов: «Спартак» должен играть от ножа оставшиеся 10 игр
Хоккей
Антон Худобин признан второй звездой дня в НХЛ
Фигурное катание
Елена Чайковская: Медведева не участвует ни в каких соревнованиях, она над всеми
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости