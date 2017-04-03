Президент «ПСЖ» попытался поговорить с арбитром в перерыве матча «Монако» - «ПСЖ»

Но делегаты матча преградили ему путь в судейскую. Президент якобы хотел выразить свое отношение к тому, что судья не наказал карточкой бразильского защитника «Монако» Жемерсона, во время разборки с аргентинским нападающим «ПСЖ» аргентинцем Анхель Ди Марией, свалившего того на газон.

