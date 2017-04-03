Президент «ПСЖ» попытался поговорить с арбитром в перерыве матча «Монако» - «ПСЖ»
Как сообщил газете L’Equipe некий работник стадиона «Люмьер» в Лионе, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в перерыве финального матча Кубка французской лиги его клуба с «Монако» появился в подтрибунном помещении во взвинченном состоянии и попытался поговорить в судьей Франком Шнайдером.
Но делегаты матча преградили ему путь в судейскую. Президент
якобы хотел выразить свое отношение к тому, что судья не наказал
карточкой бразильского защитника «Монако» Жемерсона, во время разборки с
аргентинским нападающим «ПСЖ» аргентинцем Анхель Ди Марией, свалившего
того на газон.
Но делегаты матча преградили ему путь в судейскую. Президент
якобы хотел выразить свое отношение к тому, что судья не наказал
карточкой бразильского защитника «Монако» Жемерсона, во время разборки с
аргентинским нападающим «ПСЖ» аргентинцем Анхель Ди Марией, свалившего
того на газон.
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