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Президент «ПСЖ» попытался поговорить с арбитром в перерыве матча «Монако» - «ПСЖ»

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии
Как сообщил газете L’Equipe некий работник стадиона «Люмьер» в Лионе, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в перерыве финального матча Кубка французской лиги его клуба с «Монако» появился в подтрибунном помещении во взвинченном состоянии и попытался поговорить в судьей Франком Шнайдером.

Но делегаты матча преградили ему путь в судейскую. Президент якобы хотел выразить свое отношение к тому, что судья не наказал карточкой бразильского защитника «Монако» Жемерсона, во время разборки с аргентинским нападающим «ПСЖ» аргентинцем Анхель Ди Марией, свалившего того на газон.

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