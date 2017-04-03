«Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы купить Неймара за 170 миллионов фунтов

Форвард «Барселоны» Неймар рассматривает возможность продолжения карьеры в Англии, где он может стать самым высокооплачиваемым игроком Европы, сообщает The Times.

На 25-летнего бразильца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые готовы заплатить «Барселоне» сумму отступных за Неймара в размере 170 миллионов фунтов.

В случае перехода в Англию зарплата форварда после вычета налогов составит 25 миллионов евро, что позволит ему опередить португальца Криштиану Роналду и стать самым высокооплачиваемым игроком Европы.

По данным источника, Неймар может согласиться сменить клуб, чтобы выйти из тени аргентинца Лионеля Месси и уругвайца Луиса Суареса и перейти в команду, игра которой строилась бы через него.

Напомним, Неймар проводит четвертый сезон в составе «Барселоны». В нынешнем сезоне на его счету девять голов и 14 голевых передач в 24 матчах примеры.