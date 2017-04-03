Арена «Динамо» будет сдана весной 2018 года

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал о сроках строительства стадиона «Динамо» в Петровском парке.

- Смотрели метро, будет очень красивая станция. Спасибо правительству за такой подарок болельщикам. Стадион будет сдан весной 2018-го, академия чуть позже, есть некоторые логистические проблемы. Нам важно, чтобы проект имел и успешную коммерческую составляющую. Все идет по графику, - сказал Костин.

Напомним, после реконструкции стадиона в рамках одного комплекса будут находиться Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, универсальная арена, досугово-развлекательный центр, музей общества «Динамо» и подземный паркинг. Ранее сообщалось, что первая игра на стадионе пройдет 22 октября 2017 года в день рождения Льва Яшина.