Патрис Бержерон: Худобин спасал нас в ситуациях, когда мы нуждались в нем больше всего

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2) оценил игру голкипера Антона Худобина.

«Он был великолепен. Он спасал нас в ситуациях, которых было немало, когда мы в нем больше всего нуждались», – приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ.

Напомним, 30-летний Худобин отразил 41 из 43 бросков «черных ястребов» и был признан лучшим игроком матча.

Таким образом, российский голкипер выиграл свой шестой матч подряд.

Благодаря победе «Бостон» поднялся на второе место Атлантического дивизиона. При этом «медведи» еще не гарантировали себе попадание в плей-офф.

До конца регулярного чемпионата команда проведет три матча, ближайший из которых 4 апреля дома с «Тампой-Бэй». «Молнии» отстают от «Бостона» на четыре очка и пока не входят в зону wild card.