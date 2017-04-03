Ирина Родина:Тарасовой и Морозову пока не хватает технического арсенала и своей манеры катания

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала третье место российских фигуристов в общекомандном зачете чемпионата мира.

- Я не очень понимаю, когда фигурное катание измеряется цифрами, очками и баллами. Я для себя сделала вывод, что Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову пока не хватает технического арсенала и своей манеры катания, чего нельзя сказать о китайцах, — рассказала Родина в эксклюзивном интервью RT.

Российская пара заняла третье место на чемпионате мира в Хельсинки. Победу одержала пара из Китая Вэньцзинь Суй/Цун Хань. Второе место заняла немецкая пара Алена Савченко/Бруно Массо.