ВИДЕО ДНЯ: Защитник «Майнца» налил воду себе в трусы перед выходом на замену

Защитник «Майнца» Джулио Донати необычным образом готовился к выходу на замену в матче 26-го тура бундеслиги с «Ингольштадтом» (1:2) на стадионе «Ауди-Шпортпарк».

27-летний итальянец вышел на замену в начале второго тайма вместо Леона Балогуна. И перед появлением на поле, слушая установку тренера, Донати налил воду себе в трусы, сообщает Lenta.ru.

Донати проводит второй сезон в «Майнце». Ранее он играл за «Байер», а в Италии защитник выступал за «Лечче», «Падову» и «Гроссето».

В нынешнем сезоне на счету Донати 25 матчей в бундеслиге.

Добавим, что «Майнц» потерпел третье поражение подряд и занимает 15-е место, имея столько же очков, сколько и «Аугсбург», находящийся в зоне стыковых матчей.