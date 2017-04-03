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ВИДЕО ДНЯ: Защитник «Майнца» налил воду себе в трусы перед выходом на замену

Источник:  Лента.РуКомментарии

Защитник «Майнца» Джулио Донати необычным образом готовился к выходу на замену в матче 26-го тура бундеслиги с «Ингольштадтом» (1:2) на стадионе «Ауди-Шпортпарк».

27-летний итальянец вышел на замену в начале второго тайма вместо Леона Балогуна. И перед появлением на поле, слушая установку тренера, Донати налил воду себе в трусы, сообщает Lenta.ru.

Донати проводит второй сезон в «Майнце». Ранее он играл за «Байер», а в Италии защитник выступал за «Лечче», «Падову» и «Гроссето».

В нынешнем сезоне на счету Донати 25 матчей в бундеслиге.

Добавим, что «Майнц» потерпел третье поражение подряд и занимает 15-е место, имея столько же очков, сколько и «Аугсбург», находящийся в зоне стыковых матчей. 

Матч

Ингольштадт - Майнц - 2:1 (1:0)

Голы

Брегери 10 (1:0). Матип 71 (1:1 - автогол). Хадергьонай 73 (2:1).

Состав

Ингольштадт: Хансен, Матип, Хадергьонай, Брегери, Зуттнер (Тиссеран, 84), Гросс, Моралес, Коэн, Роджер, Лескано (Хинтерзеер, 89), Лекки (Киттель, 77)

Майнц: Лёссль, Брозински, Рамальо, Бунгерт (Сердар, 67), Балогун (Донати, 46), Белль, Латца (Квайсон, 80), Озтунали, Гбамин, де Бласис, Кордоба

Предупреждения:

Матип, 59; Хадергьонай, 65; Тиссеран, 85; Хансен, 90 - Балогун, 33; Рамальо, 68; Латца, 76

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

02 апреля 16:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция

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