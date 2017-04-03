Сергей Собянин: «Динамо» станет уникальным спортивным комплексом для всей страны
Мэр Москвы Сергей
Собянин прокомментировал ход реконструкции стадиона «Динамо».
«На месте исторического стадиона «Динамо» строится уникальный спортивный комплекс. Таким он станет не только для Москвы, но и для всей страны. Под одной крышей здесь находятся две арены: футбольная и ледовая.
Для улучшения транспортной доступности этого объекта рядом появится новая станция «Петровский парк». Ее запустят в этом году.
«Динамо» снова может стать центром активного отдыха жителей Москвы, а также одним из наиболее значимых спортивных парков города», – приводит слова Собянина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Проект под названием «ВТБ Арена Парк» объединит Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, универсальную арену, досугово-развлекательный центр и музей общества «Динамо».
Вместимость стадиона «Динамо» составит 26 319 мест. Ожидается, что комплекс будет готов весной 2018 года.