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Сергей Собянин: «Динамо» станет уникальным спортивным комплексом для всей страны

Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ход реконструкции стадиона «Динамо».

«На месте исторического стадиона «Динамо» строится уникальный спортивный комплекс. Таким он станет не только для Москвы, но и для всей страны. Под одной крышей здесь находятся две арены: футбольная и ледовая.

Для улучшения транспортной доступности этого объекта рядом появится новая станция «Петровский парк». Ее запустят в этом году.

«Динамо» снова может стать центром активного отдыха жителей Москвы, а также одним из наиболее значимых спортивных парков города», – приводит слова Собянина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Проект под названием «ВТБ Арена Парк» объединит Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, универсальную арену, досугово-развлекательный центр и музей общества «Динамо».

Вместимость стадиона «Динамо» составит 26 319 мест. Ожидается, что комплекс будет готов весной 2018 года.

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