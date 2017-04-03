Абаев и Янбаев летом покинут «Локомотив»

Вратарь Илья Абаев и защитник Ренат Янбаев летом покинут «Локомотив», сообщает Федеральное агентство новостей.

У обоих футболистов истекают контракты по окончании текущего сезона. Абаев хочет иметь игровую практику, в «Локомотиве» на него не рассчитывают как на игрока основного состава. Янбаеву железнодорожники предложили новый контракт, но футболиста не устроили финансовые условия соглашения.

В текущем сезоне Абаев провел за «Локомотив» два матча, Янваев сыграл в 16 встречах, записав на свой счет голевую передачу.

