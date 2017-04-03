Андрей Перегудов: Хоккейный ЦСКА проявляет интерес к выступлению на «ВТБ Арена Парк»

Руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов рассказал о том, какие команды будут выступать на стадионе.

«Мы понимаем, что на стадион зайдут три профессиональных спортивных клуба. Это ФК «Динамо», это баскетбольный ЦСКА, и это профессиональный хоккейный клуб.

Какой именно – сейчас сказать не могу. Потому что «Динамо» играет в Парке Легенд, а потребность в ледовых площадках сохраняется. Насколько знаю, интерес к более вместительной арене проявляет хоккейный ЦСКА», – приводит «Р-Спорт» слова Перегудова.

Проект «ВТБ Арена Парк» объединит Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, универсальную арену, досугово-развлекательный центр и музей общества «Динамо». Ожидается, что комплекс будет готов весной 2018 года.