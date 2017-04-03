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Юный российский борец укусил эстонца в Таллине

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Российский борец Матвей Валдеев укусил за руку Макса Христюка из Эстонии во время поединка за пятое место на турнире спортсменов 2004-2005 годов рождения в весовой категории до 35 килограммов в Таллине, сообщает Lenta.ru.

По ходу схватки Христюк захватил голову Валдеева, который воспользовался моментом и укусил соперника за руку. После остановки поединка эстонец продемонстрировал судье укушенное место.

После совещания арбитров Валдеев был дисквалифицирован, а пятое место досталось Христюку.

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