Юный российский борец укусил эстонца в Таллине

Российский борец Матвей Валдеев укусил за руку Макса Христюка из Эстонии во время поединка за пятое место на турнире спортсменов 2004-2005 годов рождения в весовой категории до 35 килограммов в Таллине, сообщает Lenta.ru.

По ходу схватки Христюк захватил голову Валдеева, который воспользовался моментом и укусил соперника за руку. После остановки поединка эстонец продемонстрировал судье укушенное место.

После совещания арбитров Валдеев был дисквалифицирован, а пятое место досталось Христюку.