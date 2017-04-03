Виталий Мутко: Матчи РФПЛ должны проходить в субботу и воскресенье

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что матчи РФПЛ должны проходить в субботу и воскресенье.

- Надо идти по пути цивилизованного мира, нужно играть в субботу и воскресенье. Футбол - спорт номер один, нельзя допускать переносы матчей на будние дни. Если в понедельник играть матч, да еще серьезный, для болельщиков это очень некомфортно. Есть контракт с телевидением, он диктует, но нужно исходить из того, что есть матчи, которые обязательно можно показывать, а есть такие, трансляцию которых можно посмотреть в интернете.

Если вы делаете календарь в интересах клубов, пострадают болельщики, в целях телевидения - пострадают клубы и болельщики, которые ходят на матч, - нужно решение, - цитирует Мутко ТАСС.

21 марта РФПЛ опубликовала календарь 21-23 туров чемпионата России. У многих клубов возникли претензии к тому, что некоторые матчи были перенесены, из-за чего было создано неудобство для болельщиков, которые уже приобрели билеты.

