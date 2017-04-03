Владимир Пильгуй: Непопадание в еврокубки станет отрицательным результатом для «Краснодара»
Бывший голкипер «Динамо»
Владимир Пильгуй высказался о перспективах «Краснодара» и «Ростова» в борьбе за
попадание в еврокубки в следующем сезоне.
«Учитывая амбиции хозяина «Краснодара» Сергея Галицкого, для него очень важно участие его команды в международных соревнованиях, поэтому непопадание туда будет расценено как отрицательный результат.
А вот у «Ростова» в этом сезоне, как мне кажется, шансов попасть в еврокубки мало. Да, ростовчанам обидно, что они откатились в чемпионате на более низкие позиции по сравнению с прошлым годом, но непопадание в Лигу Европы катастрофой для них не окажется», – приводит «Евро-Футбол.ру» слова Пильгуя.
Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает четвертое место в премьер-лиге, а «Ростов», набрав на три очка меньше, идет восьмым.
В понедельник команды сыграют на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Добавим, что в нынешнем сезоне «Краснодар» и «Ростов» дошли до 1/8 финала Лиги Европы.
Матч
Место и дата
03 апреля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция