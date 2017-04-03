Владимир Пильгуй: Непопадание в еврокубки станет отрицательным результатом для «Краснодара»

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Пильгуй высказался о перспективах «Краснодара» и «Ростова» в борьбе за попадание в еврокубки в следующем сезоне.

«Учитывая амбиции хозяина «Краснодара» Сергея Галицкого, для него очень важно участие его команды в международных соревнованиях, поэтому непопадание туда будет расценено как отрицательный результат.

А вот у «Ростова» в этом сезоне, как мне кажется, шансов попасть в еврокубки мало. Да, ростовчанам обидно, что они откатились в чемпионате на более низкие позиции по сравнению с прошлым годом, но непопадание в Лигу Европы катастрофой для них не окажется», – приводит «Евро-Футбол.ру» слова Пильгуя.

Напомним, на данный момент «Краснодар» занимает четвертое место в премьер-лиге, а «Ростов», набрав на три очка меньше, идет восьмым.

В понедельник команды сыграют на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Добавим, что в нынешнем сезоне «Краснодар» и «Ростов» дошли до 1/8 финала Лиги Европы.