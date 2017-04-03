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Антон Худобин: Ребята расчищали обзор, так что я все время видел шайбу

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Бостона» Антон Худобин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2).

«Я не играл около недели, поэтому немного нервничал. Но ребята сыграли здорово. Они расчищали обзор, так что я все время видел шайбу, и это позволило мне расслабиться», – приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

Напомним, 30-летний российский голкипер отразил 41 из 43 бросков игроков «Чикаго» и был признан первой звездой матча. Эта победа стала для Худобина шестой подряд.

Всего же в нынешнем сезоне Худобин одержал семь побед в 15 матчах, отразив 90,6 процента бросков при коэффициенте надежности 2,56 шайбы за игру.

В следующем матче 4 апреля «Бостон» сыграет дома со своим конкурентом в борьбе за плей-офф – «Тампой-Бэй».

Кроме того, Худобин был признан второй звездой дня.

Матч

Чикаго - Бостон - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы:

Спунер (Хара, Карло), 6:34 (0:1). Бержерон (Маршанд), 18:57 (0:2 - бол.). Панарин (Сибрук, Паник), 38:12 (1:2). Миллер К. 49:15 (1:3). Туту (Сибрук, Хэйден), 49:40 (2:3).

Место и дата

02 апреля 19:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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