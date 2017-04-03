Антон Худобин: Ребята расчищали обзор, так что я все время видел шайбу
Голкипер «Бостона»
Антон Худобин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2).
«Я не играл около недели, поэтому немного нервничал. Но ребята сыграли здорово. Они расчищали обзор, так что я все время видел шайбу, и это позволило мне расслабиться», – приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.
Напомним, 30-летний российский голкипер отразил 41 из 43 бросков игроков «Чикаго» и был признан первой звездой матча. Эта победа стала для Худобина шестой подряд.
Всего же в нынешнем сезоне Худобин одержал семь побед в 15 матчах, отразив 90,6 процента бросков при коэффициенте надежности 2,56 шайбы за игру.
В следующем матче 4 апреля «Бостон» сыграет дома со своим конкурентом в борьбе за плей-офф – «Тампой-Бэй».
Кроме того, Худобин был признан второй звездой дня.