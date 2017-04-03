Португальский футболист коленом сломал нос судье (видео)

В матче низшей лиги Португалии футболист коленом ударил судью по лицу.

Эпизод произошел в матче «Канелас-2010» против «Рио Тинто». Футболист «Канеласа» Марко Гонсальвес сначала ударил соперника по лицу и получил за это красную карточку. После этого форвард «Канеласа» подбежал к судье и ударил его коленом по лицу. По итогам эпизода у судьи оказался сломан нос.

После матча футболиста задержали, и скоро он предстанет перед судом. Руководство «Канеласа» заверило, что Гонсальвес за их клуб больше играть никогда не будет.