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Португальский футболист коленом сломал нос судье (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче низшей лиги Португалии футболист коленом ударил судью по лицу. 

Эпизод произошел в матче «Канелас-2010» против «Рио Тинто». Футболист «Канеласа» Марко Гонсальвес сначала ударил соперника по лицу и получил за это красную карточку. После этого форвард «Канеласа» подбежал к судье и ударил его коленом по лицу. По итогам эпизода у судьи оказался сломан нос. 

После матча футболиста задержали, и скоро он предстанет перед судом. Руководство «Канеласа» заверило, что Гонсальвес за их клуб больше играть никогда не будет. 

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