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РФС ждет отчета об устранении замечаний на стадионе на Крестовском острове

Источник:  ТАССКомментарии

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге в ближайшее время будет допущен к матчам РФПЛ. Решение об этом может быть принято в конце этой недели, сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

«Инспекция РФС была на новом стадионе в Санкт-Петербурге месяц назад, был определен ряд замечаний, которые необходимо устранить. Нам должны прислать отчет об устранении замечаний, в том числе содержащий фотографии и документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию и его соответствие требованиям безопасности.

Решение о том, допускать ли стадион до матчей чемпионата или нет, примем где-то через неделю – возможно, оно будет и в конце этой недели», – приводит ТАСС слова Летина.

Напомним, 31 марта генподрядчик строительства стадиона компания «Метрострой» сообщил о завершении работ по адаптации арены к Кубку конфедераций.

Планируется, что первый матч на стадионе «Зенит» проведет 23 апреля – с «Уралом».

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