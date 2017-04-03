РФС ждет отчета об устранении замечаний на стадионе на Крестовском острове
Стадион на Крестовском
острове в Санкт-Петербурге в ближайшее время будет допущен к матчам РФПЛ.
Решение об этом может быть принято в конце этой недели, сообщил начальник
отдела лицензирования РФС Евгений Летин.
«Инспекция РФС была на новом стадионе в Санкт-Петербурге месяц
назад, был определен ряд замечаний, которые необходимо устранить. Нам должны
прислать отчет об устранении замечаний, в том числе содержащий фотографии и
документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию и его соответствие
требованиям безопасности.
Решение о том, допускать ли стадион до матчей чемпионата или нет,
примем где-то через неделю – возможно, оно будет и в конце этой недели»,
– приводит ТАСС слова Летина.
Напомним, 31 марта генподрядчик строительства стадиона компания «Метрострой» сообщил о завершении работ по адаптации арены к Кубку конфедераций.
Планируется, что первый матч на стадионе «Зенит» проведет 23 апреля – с «Уралом».