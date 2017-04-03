Вячеслав Василевский: Приходить в промоушен и сразу драться за пояс? Это несправедливо

Российский боец ММА среднего веса Вячеслав Василевский в преддверии своего дебюта в лиге ACB боем против Альберта Дураева рассказал, почему отказался биться за титул чемпиона.

- Вы выступали в Bellator. Сейчас деретесь в ACB. Сравните отношение организаций к спортсменам.

- Я был на сборах в Санкт-Петербурге три недели, сегодня приехал в Москву. Как приехал, был окутан вниманием представителей ACB. Какие-то мелочи, которые делают приезд бойца комфортным и приятным. Я могу не отвлекаться на бытовые трудности и спокойно настраиваться на бой. К сожалению, о промоушене Bellator такого сказать не могу. Несколько раз прилетал в США и по четыре часа ждал представителей организации, чтобы меня забрали. Тут никакого сравнения быть не может. Все в пользу российского промоушена.

- Много говорили о том, что предстоящий поединок может быть титульным. Однако, ты заявил, что тебе это неинтересно.

- Считаю, что я не имею права приходить в сильнейшую в России организацию и сразу же драться за пояс. Многие спортсмены идут к этому, проводя по три-четыре поединка, преодолевая лестницу. Считаю, что это было бы несправедливо по отношению к ним. И вообще, это неправильно. Руководство приняло решение, что бой будет не титульным, а претендентским. Это самое верное решение для всех.

Напомним, турнир ACB 57 состоится 15 апреля в Москве.