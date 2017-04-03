Альберт Дураев: Мы с Василевским хорошие приятели, но так случилось, что будем драться в «клетке»

Экс-чемпион лиги ACB в полусреднем весе Альберт Дураев рассказал о своих отношениях с соперником Вячеславом Василевским.

- Ты не дрался почти год. Но из спортивного зала ты не выходишь. Как ты справляешься с такой психологической нагрузкой?

- Один бой не состоялся, потом второй. Давно я не отдыхал, но, думаю, все это к лучшему. Скоро мы все увидим, чем я занимался в зале и как проводил время.

- Тебе пришлось сменить весовую категорию и перейти в средний вес. Как чувствуешь себя на тренировках?

- Прекрасно чувствую себя. Мне было тяжело гонять до 77 кг, но я это делал. Один раз не получилось, но ничего страшного. Буду пробовать выступать в среднем весе. Сделаю все возможное, чтобы завоевать титул ACB.

- Ты говорил, что находишься в хороших отношениях с Вячеславом Василевским. Вы друг с другом делились секретами сгонки веса. Не тяжело ли тебе выходить на бой с соперником, с которым находишься в таких отношениях?

- Слава хороший соперник, давно его знаю. Всегда слежу за его боями. Но так случилось, что он один из лучших в среднем весе, поэтому нам придется выйти друг против друга и показать бой, узнать, кто из нас лучше. Так что, никаких проблем нет.

Напомним, что бой Альберт Дураев — Вячеслав Василевский состоится в рамках турнира ACB 57 в Москве 15 апреля