Альберт Дураев: Мы с Василевским хорошие приятели, но так случилось, что будем драться в «клетке»
Экс-чемпион лиги ACB в полусреднем весе Альберт Дураев рассказал о своих отношениях с соперником Вячеславом Василевским.
- Ты не дрался
почти год. Но из спортивного зала ты не
выходишь. Как ты справляешься с такой
психологической нагрузкой?
- Один бой не состоялся, потом второй. Давно я не отдыхал, но, думаю, все это к лучшему. Скоро мы все увидим, чем я занимался в зале и как проводил время.
- Тебе пришлось
сменить весовую категорию и перейти в
средний вес. Как чувствуешь себя на
тренировках?
- Прекрасно чувствую себя. Мне было тяжело гонять до 77 кг, но я это делал. Один раз не получилось, но ничего страшного. Буду пробовать выступать в среднем весе. Сделаю все возможное, чтобы завоевать титул ACB.
- Ты говорил, что
находишься в хороших отношениях с
Вячеславом Василевским. Вы друг с другом
делились секретами сгонки веса. Не
тяжело ли тебе выходить на бой с
соперником, с которым находишься в таких
отношениях?
- Слава хороший соперник, давно его знаю. Всегда слежу за его боями. Но так случилось, что он один из лучших в среднем весе, поэтому нам придется выйти друг против друга и показать бой, узнать, кто из нас лучше. Так что, никаких проблем нет.
Напомним, что бой Альберт Дураев — Вячеслав Василевский состоится в рамках турнира ACB 57 в Москве 15 апреля