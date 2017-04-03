Александр Сарнавский: В поражении от Гаджидаудова я виноват сам

Российский легковес Александр Сарнавский в преддверии поединка против Эдуарда Вартаняна на турнире ACB 57 заявил, что не думает о реванше с Устармагомедом Гаджидаудовым.

- Многие считают, что свой дебютный бой в ACB ты проиграл лакипанчем, хотя вел по очкам. Согласен ли ты с этим решением? Хотел бы ты провести реванш с Устармагомедом Гаджидаудовым?

- По поводу реванша сейчас не думаю. Все мои мысли связаны с предстоящим боем с Вартаняном. В поражении я был виноват сам. Во время боя завелся, побежал атаковать и пропустил удар. Никаких оправданий нет. Тогда допустил ошибки. Следующий поединок против Рамазана Эсенбаева провел уже не так. Действовал спокойнее. Ошибки делают нас сильней, мы на них учимся.