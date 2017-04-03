Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 3Вашингтон
Футбол  Спартак- : -Оренбург
Хоккей  Тампа-Бэй6 : 3Даллас
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Сарнавский: В поражении от Гаджидаудова я виноват сам

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский легковес Александр Сарнавский в преддверии поединка против Эдуарда Вартаняна на турнире ACB 57 заявил, что не думает о реванше с Устармагомедом Гаджидаудовым.

- Многие считают, что свой дебютный бой в ACB ты проиграл лакипанчем, хотя вел по очкам. Согласен ли ты с этим решением? Хотел бы ты провести реванш с Устармагомедом Гаджидаудовым?
- По поводу реванша сейчас не думаю. Все мои мысли связаны с предстоящим боем с Вартаняном. В поражении я был виноват сам. Во время боя завелся, побежал атаковать и пропустил удар. Никаких оправданий нет. Тогда допустил ошибки. Следующий поединок против Рамазана Эсенбаева провел уже не так. Действовал спокойнее. Ошибки делают нас сильней, мы на них учимся.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Майрбек Хасиев: Многие зациклились на UFC. Но это мыльный пузырь, он раздут за счет мощного пиараГлава лиги ACB Майрбек Хасиев оценил состав участников турнира ACB 57, который пройдет в Москве 15 апреля.Майрбек Хасиев: С 1 июля мы начнем наказывать бойцов ACB, проваливших допинг-тестированиеГлава лиги ACB Майрбек Хасиев рассказал о введенном допинг-контроле в промоушене.Эдуард Вартанян: На турнире ACB в Лужниках будет локальный вооруженный конфликтЭдуард Вартанян: На турнире ACB в Лужниках будет локальный вооруженный конфликтЭдуард Вартанян готов дать бой Александру Сарнавскому на турнире ACB 57, который состоится 15 апреля в Москве.Александр Сарнавский: ACB быстро развивается. За этим промоушеном будущееРоссийский легковес Александр Сарнавский в преддверии поединка против Эдуарда Вартаняна поделился своим мнением о том, как развивается лига ACB.Эдуард Вартанян: Я так испугался выступать в ударке, что Шаблий постоянно от меня убегалОдин из самых ярких легковесов России Эдуард Вартанян в преддверии поединка против Александра Сарнавского на турнире ACB 57 заявил, что сделал работу над ошибками по итогам прошлых поединков.Альберт Дураев: Мы с Василевским хорошие приятели, но так случилось, что будем драться в «клетке»Экс-чемпион лиги ACB в полусреднем весе Альберт Дураев рассказал о своих отношениях с соперником Вячеславом Василевским.Вячеслав Василевский: Приходить в промоушен и сразу драться за пояс? Это несправедливоРоссийский боец ММА среднего веса Вячеслав Василевский в преддверии своего дебюта в лиге ACB боем против Альберта Дураева рассказал, почему отказался биться за титул чемпиона.Петр Ян: Не думаю, что после реванша у нас с Магомедовым продолжится войнаПетр Ян: Не думаю, что после реванша у нас с Магомедовым продолжится войнаПретендент на чемпионский пояс лиги ACB Петр Ян (6 побед, 1 поражение) рассказал о своей подготовке к бою против Магомеда Магомедова.Петр Ян: Поехал в Хасавюрт подтягивать свой уровень борьбы. Никаких опасений не былоРоссийский боец ММА Петр Ян (6-1) рассказал о своей подготовке к титульному бою за звание чемпиона ACB в легчайшем весе против Магомеда Магомедова.Петр Ян: На данный момент пояс у Магомедова, значит он чемпионРоссийский боец смешанного стиля Петр Ян заявил, что было бы круто, если бы турнир ACB удалось организовать в Омске.Магомед Магомедов: В Америке бойцы ММА так не пашут, как в ДагестанеЧемпион лиги ACB в легчайшем весе Магомед Магомедов рассказал о свой подготовке к бою против Петра Яна, которую он провел в США.Магомед Магомедов: Петр Ян мне лицо не руками разбил, а головойЧемпион лиги ACB в легчайшем весе Магомед Магомедов рассказал о конфликте с Петром Яном.Абдул-Азиз Абдулвахабов: Москва для меня — это уже родное место. Здесь много моих болельщиков и фанатовЧемпион лиги ACB в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов не считает своего соперника Андрея Кошкина слабым бойцом.Константин Ерохин: Если человек в душе боец, то он всегда сможет показать в «клетке» то, на что способенЭкс-боец UFC полутяжеловес Константин Ерохин, который 15 апреля дебютирует в лиге ACB в поединке против Азамата Мурзаканова заявил, что у не возникает никаких проблем в том, что он долгое время не дрался.Победа Харитонова и соперник Орловского. Главное в ММА за прошлую неделюПобеда Харитонова и соперник Орловского. Главное в ММА за прошлую неделюКорреспондент «Советского спорта» Сергей Ващенко - о главных событиях в мире смешанных единоборств за минувшую неделю.Журналисты подрались на турнире ММА (видео)На вечере боев Fight Nights Global 62 в Москве в рамках проекта «Звездный бой» прошел поединок двух спортивных журналистов, которые пишут об ММА.Весовые категории в ММА: от наилегчайшей до супертяжелойВесовые категории в ММА: от наилегчайшей до супертяжелойСмешанные боевые единоборства очень быстро развиваются в мире. Но не все знают, какие бывают весовые категории.Задушить соперника ногами. Лучшие российские бойцы ММА по итогам мартаЗадушить соперника ногами. Лучшие российские бойцы ММА по итогам марта«Советский спорт» составил традиционный рейтинг (ТОП-3) российских бойцов по итогам месяца.Медленный, но с сокрушительным ударом. Харитонов вырубил американца (видео)Медленный, но с сокрушительным ударом. Харитонов вырубил американца (видео)«Советский спорт» рассказывает, как россиянин одержал первую победу в американской лиге.Матмуратов победил Курзанова и стал чемпионом Fight Nights в полулегком весе31 марта в Москве прошел турнир Fight Nights Global 62. В главном поединке состоялся бой за звание чемпиона организации в полулегком весе между Ильей Курзановым и Александром Матмуратовым.
Футбол
Абаев и Янбаев летом покинут «Локомотив»
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Защитник «Майнца» налил воду себе в трусы перед выходом на замену
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы купить Неймара за 170 миллионов фунтов
Футбол
Игорь Албин: Строители ушли со стадиона на Крестовском. Арена готовится к первому официальному матчу «Зенита»
все новости
ACB
ACBвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства
сарнавский александр
сарнавский александр