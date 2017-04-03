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Воробьев может уехать в «Филадельфию»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев может продолжить карьеру в «Филадельфии», сообщает «БИЗНЕС Online».

20-летний нападающий близок к тому, чтобы договориться о контракте с «летчиками».

В нынешнем сезоне Воробьев провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «0» и 18 минутах штрафа. В пяти матчах плей-офф на его счету четыре минуты штрафа.

В январе в составе молодежной сборной России Воробьев стал бронзовым призером чемпионата мира в Монреале и Торонто.

В семи матчах на турнире форвард набрал 10 (0+10) очков и стал лучшим ассистентом чемпионата мира.

Отметим, что контракт нападающего с «Салаватом Юлаевом» истекает в конце сезона.

Добавим, что «Филадельфия» выбрала Воробьева под общим 104-м номером в четвертом раунде драфта 2015 года.

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