Эдуард Вартанян: Я так испугался выступать в ударке, что Шаблий постоянно от меня убегал

Один из самых ярких легковесов России Эдуард Вартанян в преддверии поединка против Александра Сарнавского на турнире ACB 57 заявил, что сделал работу над ошибками по итогам прошлых поединков.

- Есть ли у вас ощущение, что промоушен обделил вас с титульным боем? После боя с Александром Шаблием говорили, что вы подеретесь за пояс в легком весе.

- Меня никто не обделял. О том, что будет титульный бой, мне никто не обещал. Бой с Сарнавским — это возможность доказать, что я готов драться за пояс.

- Во время официальных церемоний взвешивания ты показываешь шоу. Выходил уже и с мечом и с луком. Что ждать на этот раз?

- Это приходит спонтанно. Посмотрим.