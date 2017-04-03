Эдуард Вартанян: Я так испугался выступать в ударке, что Шаблий постоянно от меня убегал
Один из самых ярких легковесов России Эдуард Вартанян в преддверии поединка против Александра Сарнавского на турнире ACB 57 заявил, что сделал работу над ошибками по итогам прошлых поединков.
- Есть ли у вас
ощущение, что промоушен обделил вас с
титульным боем? После боя с Александром
Шаблием говорили, что вы подеретесь за
пояс в легком весе.
- Меня никто не обделял. О том, что будет титульный бой, мне никто не обещал. Бой с Сарнавским — это возможность доказать, что я готов драться за пояс.
- Во время
официальных церемоний взвешивания ты
показываешь шоу. Выходил уже и с мечом
и с луком. Что ждать на этот раз?
- Это приходит спонтанно. Посмотрим.
- После проигранного
боя с Абдулвахабовым сложилось
впечатление, что ты немного «просел»
психологически. Сарнавский — один из
лучших ударников в ACB. Не
опасаешься ли ты, что в этом бою все
может повториться?
- Я так испугался выступать дальше в ударке, что Александр Шаблий постоянно от меня убегал, постоянно лез в борьбу. Я сделал выводы из допущенных мной ошибок в бою с Абдул-Азизом. В бою с Александром собираюсь действовать так, как действую всегда: прессинговать и идти вперед.
Напомним, что бой Александр Сарнавский - Эдуард Вартанян состоится в рамках турнира ACB 57, который пройдет 15 апреля в Москве.