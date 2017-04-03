Амир Натхо будет заниматься по индивидуальной программе еще три недели

Полузащитник «Локомотива» Амир Натхо будет восстанавливаться от травмы минимум три недели, сообщил отец 20-летнего футболиста Адам Натхо.

- Ориентировочно весь апрель он будет заниматься индивидуально, три недели минимум. Так говорят врачи, если нормально пойдет восстановление, вернется в общую группу, - сказал отец футболиста.

В 2014 году Натхо уехал в молодежную команду «Барселоны», но спустя год футболист вернулся в Россию и провел сезон в молодежном составе за ЦСКА, за основу которого выступает его старший брат Бибрас. За «Локомотив» 20-летний футболист провел 10 матчей, но результативными действиями не отметился.