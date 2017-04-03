Александр Сарнавский: ACB быстро развивается. За этим промоушеном будущее

Российский легковес Александр Сарнавский в преддверии поединка против Эдуарда Вартаняна поделился своим мнением о том, как развивается лига ACB.

- Вы выступали в Bellator. Сейчас деретесь в ACB. Сравните отношение организаций к спортсменам.

- В США я получил бесценный опыт выступлений. Перелеты, акклиматизация, другое питание — это бойца делает только сильнее. Bellator — хороший промоушен. В лиге ACB легкий дивизион сейчас самый конкурентный. Никто не может предсказать результат поединка. Делают ставку на одного, а побеждает другой. Промоушен развивается с каждым годом, турниры становятся лучше и интереснее. За ACB будущее. Очень приятно выступать у себя на родине и радовать российских фанатов.

Напомним, что бой Александр Сарнавский - Эдуард Вартанян состоится в рамках турнира ACB 57, который пройдет 15 апреля в Москве.