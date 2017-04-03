Федор Кудряшов: Наша цель - выигрывать каждый матч, и встреча с «Краснодаром» не исключение

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился ожиданиями в преддверии матча 21-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

- Осталось десять игр, и уже неважно, какой будет соперник, у нас есть цель — выигрывать каждый матч, и встреча с «Краснодаром» не исключение. Для болельщиков эта игра принципиальная, потому что в турнирной таблице мы сейчас рядом со своим соперником и боремся за место в Лиге Европы.

У «Краснодара» вся группа атаки очень хорошая, например, новичок Классон на днях забил за сборную Швеции два гола в ворота Португалии, - цитирует Кудряшова официальный сайт «Ростова2.

Напомним, что матч состоится сегодня в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.