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Федор Кудряшов: Наша цель - выигрывать каждый матч, и встреча с «Краснодаром» не исключение

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов поделился ожиданиями в преддверии матча 21-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

- Осталось десять игр, и уже неважно, какой будет соперник, у нас есть цель — выигрывать каждый матч, и встреча с «Краснодаром» не исключение. Для болельщиков эта игра принципиальная, потому что в турнирной таблице мы сейчас рядом со своим соперником и боремся за место в Лиге Европы.

У «Краснодара» вся группа атаки очень хорошая, например, новичок Классон на днях забил за сборную Швеции два гола в ворота Португалии, - цитирует Кудряшова официальный сайт «Ростова2.

Напомним, что матч состоится сегодня в 20:00 мск.  «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Ростов - Краснодар

Место и дата

03 апреля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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