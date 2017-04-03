«Спартак» отсудил у «Атлетико Минейро» 1 млн евро за Кариоку

«Спартак» отсудил у бразильского клуба «Атлетико Минейро» около 1 млн евро за бывшего полузащитника красно-белых Рафаэля Кариоку, сообщает «Газета.Ru».

В 2014 году 28-летний полузащитник перешел в «Атлетико Минейро» на правах аренды, в 2015 - состоялся его полноценный трансфер в бразильский клуб.

По информации источника, «Атлетико» не хотел платить деньги за трансфер футболиста, но в итоге в результате обращения в ФИФА в отношении «Минейро» было вынесено решение о взыскании с клуба задолженности за Рафаэля.

Кариока выступал за «Спартак» с 2009 по 2015 годы. В составе красно-белых он выигрывал серебро чемпионата России.