Майрбек Хасиев: С 1 июля мы начнем наказывать бойцов ACB, проваливших допинг-тестирование

Глава лиги ACB Майрбек Хасиев рассказал о введенном допинг-контроле в промоушене.

- Недавно в лиге было введено допинг-тестирование. И по вашим словам, уже были результаты. Почему не назвали имена тех бойцов, которых уличили в употреблении допинга?

- У бойцов было определенное время для того, чтобы подготовиться к тому, что их будут жестко наказывать. С 1 июля мы планируем начать полноценный контроль за допингом. Это было озвучено еще в прошлом году. Начиная с этого дня мы будем вводить санкции для спортсменов, которые будут пойманы на допинге.

Напомним, что лига ACB с начала 2017 года стала проводить допинг-тестирование бойцов. Некоторые были уличены в применении допинга. Однако, промоушен не стал называть имена тех, кто попался.