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Майрбек Хасиев: Многие зациклились на UFC. Но это мыльный пузырь, он раздут за счет мощного пиара

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава лиги ACB Майрбек Хасиев оценил состав участников турнира ACB 57, который пройдет в Москве 15 апреля.

- Оцените бои и участников турнира ACB 57. Это наверное, одни из лучших бойцов, которые представляют российские ММА.
- Сейчас если скажу, что это лучшие российские бойцы ММА, то некоторые завтра повесятся и многим станет плохо. Мы стараемся создать один из лучших промоушенов в мире. Как мы можем это сделать? Только лучшие бойцы мира могут нас привести к этому. Мы акцентируем внимание на молодежи, но нам обязательно нужны хорошие топовые бойцы, чтобы наш локомотив шел вперед. Без топовым спортсменов нам не обойтись. Недавно мы подписали 15 хороших бойцов. Это сделано для того, чтобы конкурировать с Bellator и показать уровень ACB. Когда наши молодые ребята побеждают топовых спортсменов — это показывает, что уровень нашей организации очень серьезный. И это доказывает, что топовые бойцы — проходные. Многие зациклились на UFC. Но это мыльный пузырь, он раздут за счет мощного пиара. У нас таких денег нет, но у нас есть мощные бойцы. Благодаря им мы сделаем крутой промоушен.

Отметим, что в рамках турнира выступят такие известные бойцы ММА, как Магомед Магомедов, Петр Ян, Вячеслав Василевский, Альберт Дураев, Александр Сарнавский, Эдуард Вартанян, Константин Ерохин и другие.  

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