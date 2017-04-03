Майрбек Хасиев: Для того, чтобы семья нормально функционировала должно быть 70% мужского и 30% женского
Глава лиги ACB Майрбек Хасиев заявил, что пока он имеет влияние на организацию, промоушен будет придерживаться девиза «Меньше шоу, больше боев».
- Девиз ACB
«Меньше шоу, больше боев».
15 апреля состоится бой между
Магомедовым и Яном. На ваш взгляд, сколько
дошло быть в процентах шоу и боев, чтобы
мероприятие получилось сбалансированное?
- Для того, чтобы семья нормально функционировала должно быть 70% мужского и 30% женского. В слогане сказано «меньше шоу», но там же не говорится о том, что шоу вообще не должно быть. Естественно, какие-то элементы шоу будут присутствовать. Но у нас не будет такого, что творится в некоторых лигах — это 100%. Пока я жив и здоров, пока имею возможность влиять на эту лигу, такого не будет.
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