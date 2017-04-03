Майрбек Хасиев: Для того, чтобы семья нормально функционировала должно быть 70% мужского и 30% женского

Глава лиги ACB Майрбек Хасиев заявил, что пока он имеет влияние на организацию, промоушен будет придерживаться девиза «Меньше шоу, больше боев».

- Девиз ACB «Меньше шоу, больше боев». 15 апреля состоится бой между Магомедовым и Яном. На ваш взгляд, сколько дошло быть в процентах шоу и боев, чтобы мероприятие получилось сбалансированное?

- Для того, чтобы семья нормально функционировала должно быть 70% мужского и 30% женского. В слогане сказано «меньше шоу», но там же не говорится о том, что шоу вообще не должно быть. Естественно, какие-то элементы шоу будут присутствовать. Но у нас не будет такого, что творится в некоторых лигах — это 100%. Пока я жив и здоров, пока имею возможность влиять на эту лигу, такого не будет.