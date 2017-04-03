Александр Пашков: В финале победит тот, кто сохранит силы

Олимпийский и мировой чемпион Александр Пашков оценивает шансы в финале плей-офф

- Думаю, что в финале победит тот, кто сохранит больше сил, кто меньше устанет. Мне кажется, соперники вымотались. Да и вообще к четвертому матчу полуфиналов подошли измочаленными. Кто устал меньше? СКА, ведь армейцы делают ставку на атаку, а у «Магнитки» атакует только первое звено, где выделяются Мозякин и Зарипов.

Я бы за одно место подвесил тех, кто проводит матчи финала через день. Думаю, в решающей серии соперникам нужны более длинные паузы.