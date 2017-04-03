Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 3Вашингтон
Футбол  Спартак- : -Оренбург
Хоккей  Тампа-Бэй6 : 3Даллас
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Взрыв в петербургском метро (фото и видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На станции «Сенная площадь» в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв. Об этом сообщают источники в правоохранительных. Как утверждаю очевидцы, есть пострадавшие.

Российские СМИ сообщают, что пострадавших как минимум семеро.

В МЧС сообщили, что на «Сенной площади» произошло задымление.

В администрации метрополитена заявили, что закрыты станции «Сенная площадь» и «Технологический институт». Пользователи сети «ВКонтакте» утверждают, что взрыв произошел на двух станциях.

«Советский спорт» следит за развитием событий.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
«Спартак» отсудил у «Атлетико Минейро» 1 млн евро за Кариоку
Футбол
РФС ждет отчета об устранении замечаний на стадионе на Крестовском острове
Футбол
Португальский футболист коленом сломал нос судье (видео)
Футбол
Виталий Мутко: Матчи РФПЛ должны проходить в субботу и воскресенье
все новости