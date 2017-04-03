Взрыв в петербургском метро (фото и видео)
На станции «Сенная площадь» в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв. Об этом сообщают источники в правоохранительных. Как утверждаю очевидцы, есть пострадавшие.
Российские СМИ сообщают, что пострадавших как минимум семеро.
В МЧС сообщили, что на «Сенной площади» произошло задымление.
В администрации метрополитена заявили, что закрыты станции «Сенная площадь» и «Технологический институт». Пользователи сети «ВКонтакте» утверждают, что взрыв произошел на двух станциях.
«Советский спорт» следит за развитием событий.
Взрыв в метро в Петербурге. ВИДЕО pic.twitter.com/4s0IYwJ2xs— Пятый канал Новости (@5tv) 3 апреля 2017 г.
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