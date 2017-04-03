Взрыв в петербургском метро (фото и видео)

На станции «Сенная площадь» в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв. Об этом сообщают источники в правоохранительных. Как утверждаю очевидцы, есть пострадавшие.

Российские СМИ сообщают, что пострадавших как минимум семеро.

В МЧС сообщили, что на «Сенной площади» произошло задымление.

В администрации метрополитена заявили, что закрыты станции «Сенная площадь» и «Технологический институт». Пользователи сети «ВКонтакте» утверждают, что взрыв произошел на двух станциях.

«Советский спорт» следит за развитием событий.