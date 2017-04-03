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Александр Бубнов: «Ростов» не имеет права проигрывать «Краснодару»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ «Ростов» - «Краснодар».

- Эти команды борются за одну еврокубковую путевку, причем нужно понимать, что непопадание в Европу будет болезненным для обоих клубов. Особенно для «Ростова», который за счет выступления в Европе серьезно пополнял бюджет.

«Ростов» не имеет права проигрывать, в противном случае – он очень сильно усложнит свою ситуацию. «Краснодар» не даст «Ростову» играть первым номером, но им это и не очень нужно. Думаю, что победу одержат ростовчане, которые на своем поле всегда смотрятся очень прилично. В «Краснодаре» нет кризиса, но есть экстремальная ситуация, которая связана с огромным количеством травмированных игроков. Шалимову приходится латать дыры.

Ставить такой матч на понедельник – абсурд. Какая в этом необходимость? Тем более ставить игру «Спартака» и Южное дерби в одно время, да еще и задвигать на понедельник… Думаю, что здесь свои интересы, которые в первую очередь связаны с телевидением, - цитирует Бубнова Sportbox. 

Напомним, что матч «Ростов» - «Краснодар» начнется в 19:30 по московскому времени.

На данный момент у «Ростова» 30 очков, у «Краснодара» - 33. 

Матч

Ростов - Краснодар

Место и дата

03 апреля 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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