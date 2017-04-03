Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб клуба «Куньлунь Ред Стар»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

- В тренерский штаб команды войдет Игорь Кравчук, который станет одним из помощников Кинэна. По второй кандидатуре работа еще идет, - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Куньлуня».

Напомним, что 16 марта генеральным менеджером «Куньлунь Ред Стар» был назначен Владимир Кречин, занимавший до этого должность спортивного директора клуба.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Куньлуня» стал канадский специалист Майк Кинэн, сменивший на этом посту Владимира Юрзинова-младшего.