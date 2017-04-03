Александр Пашков: Все четыре вратаря сильны, но ставку сделают на опыт

Чемпион мира и Олимпийских игр Александр сравнивает вратарские бригады финалистов плей-офф

- И Кошечкин, и Коскинен доказали, что умеют успешно играть в финале плей-офф. Если с финном все в порядке, то, думаю, тренеры СКА сделают ставку именно на него. Подчеркиваю – если здоровье вратаря не вызывает сомнений. В третьем матче серии с Ярославлем Коскинен получил травму, как мне показалось, колена.

Согласен, Шестеркин прогрессирует, его даже признали лучшим вратарем третьего раунда плей-офф. Но у него один длинный минус – он не знает духа финала. Коскинен же поводов усомниться в своей квалификации не давал, матчей не проваливал, несмотря на ошибки.

Та же самая ситуация и в «Магнитке». За Кошечкиным – два победных финала. Но он устал, играет без замен. Его молодой сменщик Самсонов – вратарь талантливый, год назад на замену в финале с ЦСКА однажды вышел, но это нельзя считать опытом.