Майрбек Хасиев: Уверен, что реванш между Магомедовым и Яном будет мощным

Глава лиги ACB Майрбек Хасиев поделился своим мнением о конфликте между Магомедом Магомедовым и Петром Яном.

- Между Петром Яном и Магомедом Магомедовым после первого боя разгорелся сильный скандал. Что вы об этом думаете?

- Ребята здороваются, жмут друг другу руки. У кавказцев есть такое понятие, если человек сказал «салам алейкум», ссора закончилась. Так что тут никакой ссоры нет. Бывают такие моменты, когда ты подходишь к своим близким, а среди них есть твой враг, то протянув ему руку, любая война заканчивается. По крайней мере, так у нормальных кавказцев. Но среди нас тоже «всяких» хватает. У нормальных мужчин и истинных мусульман это заканчивается сразу. Так что, тема закрыта. Тут больше внимания надо обращать на сам поединок. После первого боя мне показалось, что Петр победил. Но потом я пересмотрел схватку и понял, что небольшое преимущество было у Магомеда. Я уверен, что реванш будет мощным, есть недосказанность в «клетке». Хотел бы попросить журналистов поменьше разжигать ситуацию вокруг октагона. Давайте разжигать то, что внутри. Было, что мы увольняли бойцов. Если будут ненужные моменты, я не буду смотреть, чемпион, не чемпион, мусульманин, христианин, брат, не брат… Этот человек будет уволен, причем с треском. Мы себе это позволить можем. У нас есть силы и возможности.

- А что будет после этого боя? Думали ли вы?

- Смотря как он завершится. Если поединок завершится с явным преимуществом одного из спортсменов, то думать об очередном реванше в ближайшее время не имеет смысла. Это не серьезно.твом одного из спортсменов, то думать об очередном реванше в ближайшее время не имеет смысла. Это не серьезно.